Konya’da Ev Yangını Can aldı... 1 Ölü, 1 Yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde iki katlı müstakil evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Yenidoğan Mahallesi’nde bulunan evden yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sırasında evde bulunan 60 yaşındaki Sedef Sarıtaş ile eşi A.S.’ye sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Yapılan kontrolde Sarıtaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Dumandan etkilenen eşi ise ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı, buradaki ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Sedef Sarıtaş’ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

BACADAN ÇIKMIŞ

İlk incelemelere göre yangının bacadan çıktığı, alevlerin çiftin bulunduğu kattaki yatak ve yorganı tutuşturduğu ve evin kısa sürede yoğun dumanla kaplandığı tespit edildi. Yangın sırasında çiftin uykuda olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA