Konya'da Devrilen Tırın Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Konya'nın Karapınar ilçesinde devrilen domates yüklü tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.
Konya-Adana kara yolunda kimliği henüz belirlenemeyen sürücünün kullandığı, 07 AJM 447 plakalı domates yüklü tır, Karapınar Devlet Hastanesi alt geçidinde kontrolden çıkarak refüje çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen tırın sürücüsü kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Tırın dorsesinde bulunan domatesler yola saçıldı, alt geçit bir süre trafiğe kapatıldı.
Yol temizleme çalışmaları ve kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.
Kaynak: AA
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