Konya'da Bıçaklı Dehşet! 17 Yaşındaki Genç Öldü

Konya'nın Selçuklu ilçesi Kılıçarslan Meydanı'nda iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada M.K, yabancı uyruklu M.E.M'yi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan M.E.M, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli M.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA