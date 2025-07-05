Konya'da Arpa Ekili Alanda Yangın Paniği

Konya'da arpa ekili bir alanda çıkan yangın yürekleri ağza getirdi. Yangın ısa süre sonra kontrol altına alındı.

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Konya'da Arpa Ekili Alanda Yangın Paniği
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde çıkan yangında arpa ekili alan zarar gördü. Karadiken Mahallesi'ndeki arpa ekili alanda yangın çıktı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine, bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, arpa ekili alan zarar gördü.

Kaynak: AA

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