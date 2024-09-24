Konya'da Ahilik Haftası Coşkusu

Konya'da 37. Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramı büyük coşkuyla kutlandı. Protokol üyelerinin katılımıyla ahilik yürüyüşü ve şed kuşanma töreninin yapıldığı programda Konya'da yılın ahisi, yılın Türkiye kalfası ve yılın çırağı seçilen isimlere ödülleri verildi.

Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (KONESOB) düzenlediği Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramı etkinlikleri çerçevesinde KONESOB'a bağlı oda başkanları ve yönetim kurulu üyeleri ile vatandaşlar, Mevlana Caddesinde bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi mehteran takımı eşliğinde Kapı Camii'ne kadar "Ahi Esnafı Yürüyüşü" gerçekleştirdi.

"Ahi kültürünü yaşatmaya yaşatmaya devam edeceğiz"

Ahiliğin önemine vurgu yaparak programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak, “Ahilik, bir taraftan ekonomik hayatımızı şekillendirirken, diğer taraftan da insan ilişkilerimizi güçlendirmiştir. Esnaf ve sanatkarlar arasında kurulan dostluklar ve kardeşlik bağları, toplumumuzun sosyal dokusunu sağlamlaştırmıştır. Birlikte çalışma, dayanışma ve karşılıklı destek, ahiliğin temel taşlarını oluşturur. Ahilik kültürü, geçmişten gelen bir miras olmanın ötesinde, geleceğe taşımamız gereken bir sorumluluktur. Bugün karşılaştığımız zorluklar, ahiliğin dayanışma ve yardımlaşma ruhuyla aşılabilir. Kıymetli esnaf ve sanatkar arkadaşlarım, sizlerin özverisi, alın teri ve emeği, toplumumuzun kalkınmasında en önemli unsurlardan biridir. Hep birlikte, ahilik kültürünü yaşatmaya, geliştirmeye ve yaymaya devam edeceğiz. Unutmadan bir müjdeyi buradan vermek istiyorum. Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak, 2018 yılında, Yılın Türkiye Ahisi'ni, 2019 yılında Yılın Türkiye Ahi Çırağını ve 2020 yılında da 81 il arasında yine Yılın Türkiye Ahi Çırağı'nı Konya'dan çıkararak büyük bir başarıya imza atmıştık. Bu yıl başarımızı taçlandırarak Yılın Türkiye Ahi Kalfasını çıkarttık. Yaklaşık 2 milyon 200 bin esnaf ve sanatkarın arasında 2024 Yılının Türkiye Kalfası seçilen Seyit Çopur kardeşimiz tebrik ediyor, bu önemli başarıda emeği geçenlere sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum” dedi.

Konya Vali Yardımcısı Mustafa Gündoğan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'un da konuşmalarının ardından, Şed Kuşanma töreni gerçekleştirildi. Konya Vali Yardımcısı Mustafa Gündoğan, KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak ve protokol üyeleri, yılın ahilerine ödüllerini verdi. Başkan Karabacak ve beraberindekiler, programın ardından esnaf ziyaretinde bulundu.

Kaynak: İHA