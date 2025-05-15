Konya'da 5.2'lik Deprem! Ankara da Sallandı: AFAD ve Kandilli'den Peş Peşe Açıklama

Ankara ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medya hesabından depreme ilişkin açıklamada bulundu.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 18,73 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 5.2 olarak ölçtü. Verilere göre sarsıntı 6.9 km derinlikte gerçekleşti.

Ankara başta olmak üzere çevre illerde hissedilen sarsıntı büyük paniğe neden oldu.

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İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremin ardından AFAD ve ilgili kurumlara bağlı tüm ekiplerin hızla saha taramalarına başladığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"Konya Kulu’da 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

YAVAŞ: GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediye ekiplerinin teyakkuzda olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Konya’da meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem Ankara’da da hissedilmiştir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak gelişmeleri yakından takip ediyor, tüm ekiplerimizle teyakkuzda bulunuyoruz."

'OLUMSUZ DURUM YOK'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından geçmiş olsun dileklerini iletti. Bakan Kurum'un açıklaması şöyle:

"Konya Kulu'da 5,2 büyüklüğünde meydana gelen ve başta Ankara olmak üzere çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. An itibariyle olumsuz bir durum söz konusu olmamakla birlikte hasar tespit ekiplerimiz Kulu’da saha tarama çalışmalarına başladı. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

'İLETİŞİM HALİNDEYİZ'

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

"Kulu ilçemizde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimizle son durumlar hakkında iletişim halindeyiz. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü doğal afetten korusun."

Konya Valisi İbrahim Akın, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Şu ana kadar olumsuz bir ihbar yok. Şu ana kadar olumsuz bir şey yok. Saha çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Konya AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş de şu ana kadar kendilerine ulaşan olumsuz bir durum olmadığını söyleyerek, "Saha çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

'KURUMLARIMIZ İNCELEMELERİNİ SÜRDÜRÜYOR'

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de depremle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, "AFAD verilerine göre Konya Kulu merkezli 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Ankara ve çevre illerde de hissedilen deprem ile ilgili başta AFAD olmak üzere tüm kurumlarımız incelemelerini sürdürmektedir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.

ANKARA VALİLİĞİ: CAN VE MAL KAYBI YOK

Ankara Valiliği sosyal medya hesabından herhangi bir can ve mal kaybı bulunmadığını açıkladı.

Valiliğin mesajı şöyle:

"Saat 15.46’da Konya/ Kulu merkezli meydana gelen deprem İlimizde de hissedilmiş olup Valiliğimizce elde edilen ilk bilgilere ve 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden ya da diğer kanallarla intikal eden bilgilere göre herhangi bir can ve mal kaybı, yıkıntı veya olumsuz bir durum ihbarı alınmamış olup; ekiplerimizce derhal saha tarama ve incelemelerine başlanmıştır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

SAĞLIK BAKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, deprem sonrası vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, "Şu ana kadar Bakanlık birimlerimize bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. İlgili tüm kurumlarımızla eş güdüm hâlinde süreci takip ediyoruz. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi