Konya'da 3.2 Büyüklüğündeki Depremin Ardından 2 Bina İçin Tahliye Kararı

Konya'da 3.2 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından daha önce zemin çökmesinin yaşandığı 2 bina, oluşan ve büyüyen çatlaklar nedeniyle tahliye edildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; saat 10.38'de merkez üssü Selçuklu ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem oldu.

Yerin 11,94 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kent merkezinde hissedildi. Depremin ardından Selçuklu ilçesi Hanaybaşı Mahallesi Yeni Sile Caddesi'nde 8 dairenin bulunduğu 2 katlı binanın duvarında çatlak oluştu. İhbarla bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

HASAR RAPORU HAZIRLANACAK

Ekipler yaptığı incelemede; bir dairenin içindeki duvarda çatlaklık oluştuğunu, ayrıca binada daha önce zemin çökmesi yaşandığını tespit etti. Yanındaki 2 katlı binanın dış cephesinde de daha önce zemin çökmesinden kaynaklı oluşan çatlakta deprem sonrası büyüme olduğu belirlendi. Bunun üzerine ekipler, her iki binayı da tedbir amaçlı tahliye etti. Uzman ekipler tarafından yapılacak detaylı inceleme sonrası 2 binanın hasarı ile ilgili raporu hazırlanacağı belirtildi.

"DIŞ KISIMLERINI GÜÇLENDİRMİŞTİK"

Binada 5 yıldır oturan mülk sahiplerinden Hüseyin İpek, "Ben burada 5 yıldır oturuyorum. Binanın bir tarafından zeminden kaynaklı daha önce çökme vardı. Deprem olduktan sonra komşu, AFAD'ı aramış. Aslında göçecek bir bina değil. Binanın zemininde 60 santimetre taş duvar var. Tabii şikayet olduğu için inceleme yapılıyor. Ben burada 5 yıldır otuyorum, hiçbir sorunla karşılaşmadık. Burada 8 daire var ve bir dairenin köşesinde zemin oturması var. O da çatı suyu oraya indiğinden dolayı. Bu sorun 15 yıldır da var. Dış kısımlarını güçlendirmiştik" dedi.

Kaynak: AA-DHA

