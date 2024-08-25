Konya'da 20 Yaşındaki Genç, Evinde Ölü Bulundu
Konya'da bir binanın 5. katından gelen silah sesleri üzerine komşular 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, 20 yaşındaki gencin silahla vurularak öldüğünü belirledi.
Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir genç, evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
Feritpaşa Mahallesi'ndeki bir binanın 5. katından gelen silah sesini duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Silahla vurulmuş halde bulunan ve öldüğü anlaşılan M.E.A'nın (20) cenazesi, otopsi için morga götürüldü.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: