Konya'da 20 Yaşındaki Genç, Evinde Ölü Bulundu

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir genç, evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Feritpaşa Mahallesi'ndeki bir binanın 5. katından gelen silah sesini duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Silahla vurulmuş halde bulunan ve öldüğü anlaşılan M.E.A'nın (20) cenazesi, otopsi için morga götürüldü.

Kaynak: AA