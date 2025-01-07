Konya Emniyet Müdürü Değişti, İşte Atanan İsim
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla açık bulunan Konya Emniyet Müdürlüğü'ne Maksut Yüksek atandı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Konya İl Emniyet Müdürlüğü'ne; Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanı, 1. Sınıf Emniyet Müdürü Maksut Yüksek'i atadı.
Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Konya İl Emniyet Müdürlüğü görevine Yüksek getirildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: