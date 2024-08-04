Konutuna Kayıtlı İki Yabancı Çıkmıştı: Ali Yerlikaya'ya Tuzak mı Kuruldu?

T24 yazarı Tolga Şardan, Göç İdaresi Başkanlığı’nın ülke genelinde sığınmacılarla ilgili kayıt dışılığın ortadan kaldırılması amacıyla yaptığı adres denetimlerinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın konutuna kayıtlı iki kişinin çıktığını yazdı. Şardan, İçişleri Bakanı'nın konutuna ikamet izni verilen iki yabancının Kırgız kökenli askeri okul öğrencisi olduğunu da aktardı. Sözcü yazarı Saygı Öztürk, “Ali Yerlikaya ve bakan yardımcılarını gözden düşürmek için bir tezgâhtan söz ediliyor. Yerlikaya’yı yıpratmak, başarılı çalışmalarını gölgelemek isteyenlerin kimler olduğunu da tahmin etmek zor değil” dedi.

Öztürk, ilgili yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Bir yetkili, 'Burası Ankara, normal görünen olayların arkasında da bazı hesaplar oluyor' diyor. İki Azerbaycanlı askeri öğrenci, Kara Harp Okulu öğrenci yurdunda kalıyor. Hafta sonlarında 'evci' çıkabilmek için adres göstermeleri gerekiyor. Aracılar da ev adresi olarak bakanın konutunun bulunduğu yeri adres olarak yazmış. Askeri öğrenciler, bakan konutunda kalmamalarına rağmen, onlara adres konusunda aracılık yapan iki kişinin masum olduğu söylenemez. Kimin yararı düşünülerek bu tezgahın içinde yer aldılar? Yerlikaya’yı yıpratmak, başarılı çalışmalarını gölgelemek isteyenlerin kimler olduğunu da tahmin etmek zor değil.

Şimdi şu yapılacak: Adresinden yetkili makamların bilgisi dışında ayrıldığı belirlenenlerin yardımı kesilecek. Kuşkusuz bu durum sığınmacıları hayli etkileyecek. O yüzden, hangi Suriyelinin hangi ilde, hangi adreste olduğu bilinecek ve daha sağlıklı kayıtlar tutulacak.

Askeri öğrencilerin ikamet adresi olarak bakan konutu gösterilmiş. 'Peki onlara bu adresi kim verdi? Kira sözleşmesini hazırlayıp veren kim' diye bakmak gerekiyor."