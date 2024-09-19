Konut Fiyatlarında Hareketlilik Başladı! Yatırımcı En Çok Bu İle Yöneldi

Yabancılara yapılan konut satışları ağustos ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26,2 azalarak 2 bin 257 oldu. Toplam konut satışları içindeki yabancılara yapılan satışın payı ise yüzde 1,7 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışlarının en yüksek olduğu iller İstanbul, Antalya ve Mersin olarak sıralandı. Yabancı alıcılar arasında en fazla konut satışı yapılan ülkeler sırasıyla Rusya, İran ve Ukrayna oldu. Yabancılara yapılan konut satışları, yılın ilk 8 ayında yüzde 40,0 azalarak 15 bin 68 olarak kaydedildi.