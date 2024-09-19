Konut Fiyatlarında Hareketlilik Başladı! Yatırımcı En Çok Bu İle Yöneldi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ait konut satış istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, ağustos ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,9 artışla 134 bin 155 konut satışı gerçekleşti. Bu artış, 2024 yılı için aylık bazda en yüksek rakam olarak kaydedildi. Konut satışlarının en yüksek olduğu iller ise İstanbul, Ankara ve İzmir oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
TÜİK verilerine göre, ağustos ayında en fazla konut satışı yapılan iller sırasıyla 19 bin 467 ile İstanbul, 12 bin 496 ile Ankara ve 7 bin 44 ile İzmir olarak belirlendi.
İpotekli konut satışlarında düşüş gözlemlendi. Ağustos ayında ipotekli konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,1 azalarak 13 bin 574 oldu. Toplam konut satışları içindeki payı ise yüzde 10,1 olarak gerçekleşti. Ocak-ağustos döneminde ise ipotekli satışlar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 49,8 azalarak 76 bin 485'e geriledi. Bu dönemde ipotekli satışların 3 bin 55’i ilk el satış olarak gerçekleşti.
Ağustos ayında ilk el konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,7 artış göstererek 41 bin 913 oldu. Bu rakam, toplam konut satışlarının yüzde 31,2’sini oluşturdu. Ocak-ağustos döneminde ilk el konut satışları ise yüzde 7,5 artışla 256 bin 21 olarak kaydedildi. İkinci el konut satışları ise aynı dönemde yüzde 6,3 artışla 92 bin 242 oldu.
Yabancılara yapılan konut satışları ağustos ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26,2 azalarak 2 bin 257 oldu. Toplam konut satışları içindeki yabancılara yapılan satışın payı ise yüzde 1,7 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışlarının en yüksek olduğu iller İstanbul, Antalya ve Mersin olarak sıralandı. Yabancı alıcılar arasında en fazla konut satışı yapılan ülkeler sırasıyla Rusya, İran ve Ukrayna oldu. Yabancılara yapılan konut satışları, yılın ilk 8 ayında yüzde 40,0 azalarak 15 bin 68 olarak kaydedildi.
Konutder Başkanı Ramadan Kumova, satışlarda toparlanmanın başladığını belirterek, yıl sonunu 2023'e göre daha yüksek satış rakamlarıyla kapatmayı beklediklerini ifade etti.