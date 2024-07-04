'Kontrolsüz' Yıkım! İkinci Depremi Yaşadılar

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem birçok ili vurdu, en ağır yıkımı yaşayan illerden biri ise Hatay oldu.

Kentte mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, yıkımı gerçekleştirilen 6 katlı bir bina, yan tarafında bulunan 6 katlı az hasarlı binanın üzerine devrildi.

NEYE UĞRADIKLARINI ŞAŞIRDILAR

Binanın devrilmesi ile ortaya çıkan ses ile toz bulutu vatandaşlarda korku ve paniğe neden oldu. Korkutan olayda şans eseri kimse yaralanmadı.

'İKİNCİ DEPREMİ YAŞADIK'

Yıkım için komşularının özel firmayla anlaştığını belirten bina sakini Ahmet Ağbat, ikinci bir deprem yaşadıklarını ifade ederek şunları söyledi:

"Komşularımız yıkım kararı almışlar ama nasıl bir firmayla anlaşmışlar bilemiyorum. Normalde kendi binalarını yıkarken bizim binanın üzerine devirdiler. Bu şekilde nasıl yıkım olur anlamadım. Hiçbir önlem almadan böyle yıkım yaptılar. Bizim binaya daha fazla zarar verdiler. Benin binam az hasarlıydı. Az hasarlı binamızı düzeltmeye çalışırken ikinci bir depremi yaşadık."

Kaynak: İHA