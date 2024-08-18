Kontrollü Yıkım Kontrolden Çıktı! Faciadan Dönüldü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremde ağır hasar alan 4 katlı binanın yıkımı esnasında faciadan dönüldü. Kontrollü yıkımın kontrolden çıktığı anlar anbean kaydedildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da mahkeme süreci sona eren binalar da enkaz kaldırma çalışmalar devam ediyor. İskenderun ilçesi Sakarya Mahallesi'nde bulunan 1856. Sokak'taki 4 katlı bina da iş makinesiyle yıkıldı.

Sözde kontrollü gerçekleşen yıkım esnasında çevredekiler ölümden döndü. Yıkım anını izleyen vatandaşlar, o anlarda nereye kaçacaklarını şaşırdı. Yıkımda binanın yerle bir olma anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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