Kontrolden Çıkan Tır Bursa'da Otobanı Kilitledi

Bursa'da kontrolden çıkan tır refüje uçtu. Facianın eşiğinden dönülen kazada sürücü yaralı olarak kurtulurken, otobanda uzun kuyruklar oluştu.

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Kontrolden Çıkan Tır Bursa'da Otobanı Kilitledi

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Çağlayan Köyü mevkiinde otobanda seyir halindeki tır kontrolden çıkarak refüje daldı. Bariyerleri aşan araç, girdiği refüjde mahsur kaldı. Çevredekiler kazaya karışan tırın sürücüsü için yardıma koşarken, 112 ekiplerine kaza ihbar edildi.

Kontrolden Çıkan Tır Bursa'da Otobanı Kilitledi - Resim : 1

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan sürücünün tedavisi devam ederken, kaza sebebiyle trafikte uzun kuyruklar meydana geldi.

O anlar havadan dron ile görüntülenirken, refüje saplanan tır kurtarıcı yardımıyla düştüğü noktadan kurtarıldı.

Kontrolden Çıkan Tır Bursa'da Otobanı Kilitledi - Resim : 2

Kaynak: İHA

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