Kontrolden Çıkan Otomobil Uçuruma Yuvarlandı, Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

Gümüşhane'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil uçuruma yuvarlandı. Feci kazada 90 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kontrolden Çıkan Otomobil Uçuruma Yuvarlandı, Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi Söğütlü beldesinde akşam saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Söğütlü beldesinden Sarışıh köyü istikametine giden otomobilin sürücüsü Emre Mutlu (31) belde çıkışında direksiyon hakimiyetini kaybedince araç uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Emre Mutlu ve anneannesi Çeşminaz Mutlu (90) olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, ismi henüz belirlenemeyen yaralı da özel araçla aynı hastaneye götürüldü.

Kafasından yaralanan Çeşminaz Mutlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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