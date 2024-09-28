Kontrolden Çıkan Otomobil Uçuruma Yuvarlandı!

Mardin’de kontrolden çıkan otomobil uçurumdan yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

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Kontrolden Çıkan Otomobil Uçuruma Yuvarlandı!

Mardin’in Artuklu ilçesi Kasımiye Medresesi mevkiinde seyir halindeki otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Uçurumdan yuvarlanan otomobilde sürücü yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Mardin Trafik kazası
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