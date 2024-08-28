Kontrolden Çıkan Otomobil Tarlaya Uçtu: Ölü ve Yaralılar Var
Bursa'da Gemlik-Armutlu yolunda trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa'da Gemlik-Armutlu yolunda; 4 kişinin içinde bulunduğu araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Aracın yol kenarındaki zeytin tarlasına dalması sonucu yaşanan kazada, Cihangir Gündağ isimli genç hayatını kaybetti. Araçta bulunan 3 kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesi ile yaralılar hastaneye sevk edilirken, hayatını kaybeden Gündağ'ın cenazesi ise hastane morguna kaldırıldı. Kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA