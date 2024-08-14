Kontrolden Çıkan Otomobil Tarlaya Uçtu! 3'ü Çocuk 5 Yaralı

Gaziantep'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak tarlaya uçtu. 3'ü çocuk 5 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Kontrolden Çıkan Otomobil Tarlaya Uçtu! 3'ü Çocuk 5 Yaralı

Gaziantep'in eski Nurdağı yolunda Yamaçoba mahallesi yakınlarında trafik kazası meydana geldi.

İddiaya göre otomobiliyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada otomobil takla atarken 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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Gaziantep Trafik kazası
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