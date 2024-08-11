Kontrolden Çıkan Otomobil Şarampole Devrildi: 5 Yaralı

Afyonkarahisar’ın Çay ilçesi Kılıçkaya köyü yakınlarında trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, V.S. idaresindeki yabancı plakalı otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole girdi.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada, sürücü ile otomobildeki H.V.E. (70), A.C. (42), A.S. (7) ile E.S. (3) yaralandı. Kazanın ardından ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Şuhut Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA