Kontrolden Çıkan Otomobil Kaza Yaptı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan otomobil kaza yaptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kontrolden Çıkan Otomobil Kaza Yaptı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi Narlı Mahallesi mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri otomobildeki kazazedeleri çıkardı.

Kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan 1 kişi hastaneye götürüldü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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