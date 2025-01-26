Kontrolden Çıkan Otomobil Kaza Yaptı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan otomobil kaza yaptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi Narlı Mahallesi mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri otomobildeki kazazedeleri çıkardı.
Kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan 1 kişi hastaneye götürüldü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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