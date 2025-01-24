Kontrolden Çıkan Otomobil Ağaca Çarptı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı. Kazada 26 yaşındaki kadın yaralandı.

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Kontrolden Çıkan Otomobil Ağaca Çarptı

Sakarya'da Pamukova Pınarlı-Çilekli Mahallesi yolunda sürücüsü M.R.'nin (32) kontrolünden çıkan otomobil ağaca çaptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde yolcu olarak bulunan W.Z. (26) isimli yabancı uyruklu kadın yaralandı.

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce yaralı kadın otomobilden çıkarılarak ambulansa alındı. Burada ilk müdahalesi yapılan ve daha sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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