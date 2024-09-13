Kontrolden Çıkan Motosiklet Kaza Yaptı: 2 Yaralı

Muğla'da kontrolden çıkan motosiklet kaza yaptı. Kazada iki kişi yaralanırken, inceleme başlatıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kontrolden Çıkan Motosiklet Kaza Yaptı: 2 Yaralı

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Dirgeme yolu üzerinde kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, merkez istikametinden Dirgeme yönüne seyir halinde olan motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki taşlık alana çarptı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yaralı F.C.K. ve A.E.Ş.'yi ilk müdahalenin ardından ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.

Hastaneye kaldırılan yaralıların yapılan ilk değerlendirmelerde kırıkları olduğu tespit edilirken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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