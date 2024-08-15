Kontrolden Çıkan Araç Karşı Şeride Geçip Metrelerce Sürüklendi: Yaralılar Var

Antalya’nın Gazipaşa ilçesi Muzkent Mahallesi D-400 Karayolu’nda saat 12.30 sıralarında trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Anamur istikametinden Gazipaşa istikametine seyir halinde olan Hüseyin T. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yolda savrulan otomobil, refüjdeki ağaçları yıkıp karşı şeride geçti.

KAZADA 4 KİŞİ YARALADI

Kazada, metrelerce sürüklenen otomobilin sürücüsü Hüseyin T. ve yanında bulunan aile bireylerinden Hayriye T., Efe Can T. ve Egemen T. yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA