Kontrolden Çıkan Araç Bariyerlere Çarptı: 1 Yaralı

Konya'da kontrolden çıkan hafif ticari araç bariyerlere çarptı. Kazada 1 kişi yaralanırken, inceleme başlatıldı.

Kontrolden Çıkan Araç Bariyerlere Çarptı: 1 Yaralı

Konya'da gece saatlerinde Seydişehir Taraşcı kara yolu 1. kilometresinde trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Kazada araçta bulunan A.Ş. yaralanırken, kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı A.Ş., ekiplere yanında bulunan kişinin ise kaçtığını iddia etti. Ambulans ile Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.Ş.'nin 350 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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