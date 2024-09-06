Tasarruf Genelgesi'nden Depremin Yıktığı Hatay da Etkilendi: Konteynerde Kalan Öğretmenlere Çıkın Talimatı

GERÇEK GÜNDEM-ÖZEL HABER

Depremde evsiz kalan binlerce Hataylı konteynerlerde yaşam mücadelesi veriyor. İktidar deprem sonrası konut yapım ihalelerinin AKP’li müteahhitlere verildiği yönünde eleştirilerin odağı olurken inşaat çalışmaları da tamamlanabilmiş değil. Hatay’ın deprem sonrası yeni mağdurlar ise okulların açılmasına günler kala öğretmenler ve öğrenciler oldu. MEB tarafından Hatay’a atanan ve konteynerlere yerleştirilen öğretmenlerin Hatay Valiliği tarafından çıkarılmasına karar verildi.

ARSUZ’DA BAŞLADI ALTINÖZÜ’NDE DEVAM EDİYOR

Memur-Sen Hatay İl Temsilcisi ve Eğitim Bir-Sen Hatay 1Nolu Şube Başkanı İsmail Bayrakdar “Öğretmenler nerede barınsın” diyerek duruma tepki gösterdi. Bayrakdar sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu: “Pazartesi okullar açılıyor. Eğitimin olmazsa olmazı öğretmenlere konteynerlerden çıkma tebligatı gönderiliyor. Daha önce Arsuz ilçemize gündeme gelen ve o zaman da tepki gösterdiğimiz konu şimdi de Altınözü ilçemizde arkadaşlarımızı huzursuz ediyor. Altınözü ilçemizde 400 öğretmene yetecek kiralık konut var mı? Antakya'da, Defne'de var mı? Her ilçe böyle tebligat gönderirse Hatay'daki konut stoku ihtiyacı karşılar mı? Hayır. Kira fiyatları alır başını gider. Böyle bir ortamda öğretmen nerede barınsın? Yapımı biten az sayıdaki konutlarda bile hala altyapı çalışmaları devam ederken bu tür kararlar tedirginlik ve kaygı unsuru olmaz mı? Başta Eğitim olmak üzere tüm kamu çalışanlarının motivasyonunu düşürmez mi?”

BARINMADAN TASARRUF OLMAZ

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) Hatay 1 Nolu Şube Başkanı Edip Hizmetçi de konuya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hatay’da konteyner ve barınma sorunun devam ettiğine değinen Hizmetçi “Karar ağustos ayında tasarruf genelgesi kapsamında alındı. Yeni eğitim dönemi başlarken şehir dışından öğretmenler gelecek ve konteyner ihtiyacı doğacak. AFAD konteyner desteğini kesti. Sorumluluk ilgili bakanlığın üzerine kaldı. Bakanlık ise daha fazla konteyner kurmak istemiyor. Öğretmenlerin konteynerlerini birleştirmeyi düşünüyor” ifadelerini kullandı.

KONTEYNERDE ÇİFTE STANDART

Konteynerlerin paylaştırılma sürecinde sorunlar yaşandığını aktaran Hizmetçi “Mesela bu uygulama MEB’e bağlı şube müdürlerine, ilçe milli eğitim müdürlerine uygulanacak mı? Bazı şirketlerin yardım olarak 2+1 şeklinde düzenlediği konteynerlerde kalan müdürler olduğunu biliyoruz. Bu konteynerlerde tek başına kalıyorlar. Bu karar onlara uygulanacak mı?” diye sordu.

HAKSIZLIK HİSSİ YARATIYOR

Hizmetçi son olarak “Bazı konteynerlerde fırsatçılık yapıldığına tanık oluyoruz. Mesela evi az hasarlı olan birisi zamanında konteynere kaydolmuş, kendisi konteynerde yaşıyor ama evini kiraya vermiş. Ya da kimisi evinde yaşıyor ama yardımlardan faydalanabilmek için üzerine kayıtlı konteyner var ve bu konteyner boş. Öncelikle bunların tespit edilmesi lazım. Çünkü bu haksızlık hissi yaratıyor” dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem