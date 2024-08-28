Konteyner Kentte Esnaf Kavgası: Silah ve Bıçaklar Çekildi!

Malatya’da Battalgazi ilçesinde bulunan Malet Konteyner Kent'te gece saatlerinde, dondurma satışı ile tantuni satışı yapan iki esnaf arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

Esnaflardan K. isimli şahıs tartıştığı V.K. isimli şahsa kuru sıkı tabanca ile ateş açtı. Bunun üzerine V.K. ise bıçakla K.’yı bacağından yaraladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konteyner kent görevinde bulunan bekçilerin ilk müdahaleyi yaptığı olayda bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Hayati riski olmayan esnaf, ambulansla hastaneye kaldırılırken, şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA