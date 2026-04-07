Konsolosluk Saldırısında Yeni Gelişme: Bakan Çiftçi Duyurdu

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde, İsrail konsolosluğunun da bulunduğu binanın önünde öğle saatlerinde silahlı çatışma çıktı. Olayda bir saldırgan öldürüldü, 2 kişi yaralı olarak yakalandı. Çatışma sırasında 2 polis de hafif yaralandı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, konuya ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Çiftçi, X’teki son paylaşımında polislerin ameliyatlarının başarılı geçtiğini, hayati tehlikelerinin bulunmadığını ve 2 kişinin daha yakalandığını duyurdu. Çiftçi'nin açıklaması özetle şöyle:

* Soruşturma kapsamında, saldırıyı gerçekleştiren şahıslarla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 kişi daha yakalanmıştır. Olayın bütün boyutlarıyla aydınlatılması, faillerin ve bağlantılı unsurların ortaya çıkarılması için çalışmalar kararlılıkla devam etmektedir.

* Güvenlik güçlerimizin anında, kararlı ve etkili müdahalesi neticesinde saldırıyı gerçekleştiren 3 şahıs etkisiz hale getirilmiştir. Çatışma sırasında hafif şekilde yaralanan 2 kahraman polisimizin ameliyatları başarıyla tamamlanmıştır. Hayati tehlikelerinin bulunmaması en büyük tesellimizdir.

* Bu alçak saldırının arka planı, faillerin irtibatları ve bağlantılı oldukları yapılar, devletimizin tüm imkan ve kabiliyetleri kullanılarak ayrıntılı şekilde incelenmektedir. Milletimizin huzurunu hedef alan bu hain girişimin arkasındaki karanlık odaklar da uzantıları da hukuk önünde hesap verecektir.

