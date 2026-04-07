Konsolosluk Önündeki Saldırı... İşte Teröristlerin Geldikleri O An
İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önündeki saldırıya dair kritik görüntüye ulaşıldı. tv100, saldırganların otomobille bölgeye geliş görüntüsüne ulaştı.
İstanbul'da İsrail Başkonsolosluğu'na silahlı saldırı düzenlendi. Bina önünde çıkan çatışmada 1 şüpheli öldürüldü, 2 şüpheli yaralı olarak yakalandı. Çıkan çatışmada 2 polis memurunun da hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.
Bu arada saldırıyı yapan teröristlerin yeni görüntülerini tv100 paylaştı.
