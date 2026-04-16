Konsolosluk Önündeki Polis Noktasına Silahlı Saldırıda Yaralı Olarak Ele Geçirilen Terörist Tutuklandı

İstanbul Levent'te polis noktasına düzenlenen silahlı saldırı sırasında çıkan çatışmada yaralı olarak ele geçirilen teröristlerden Onur Çelik hastaneden taburcu edildi. Emniyetteki sorgusunun ardından terörist, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

7 Nisan'da Beşiktaş'ta polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Güvenlik güçleri ile teröristler arasında ve 2 emniyet mensubunun yaraladığı olayda 1 terörist öldürülmüş, 2 terörist de yaralı olarak ele geçirilmişti. Zincirleme operasyonlarda hücre ile bağlantılı olarak yakalanan 18 şüphelinin 13’ü tutuklanmıştı.

SALDIRGANLARDAN BİRİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Saldırıda yaralı ele geçirilen teröristlerden Onur Çelik’in tedavisinin tamamlandığı ve taburcu edildiği öğrenildi. Tedavisinin ardından İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürülen Çelik, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Hastanede tedavisi tamamlanan şüpheli Onur Çelik., taburcu edilmesinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olaya ilişkin toplam tutuklu sayısı ise 14'e yükseldi.

DİĞER TERÖRİSTİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Levent'teki saldırıda yaralı olarak ele geçirilen diğer teröristin hastanedeki tedavisinin sürdüğü, yoğun bakım ünitesinden normal odaya alındığı öğrenildi. Tedavisi hastanede devam eden ve gözetim altında tutulan saldırganın, taburcu edildikten sonra adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Kaynak: İHA

