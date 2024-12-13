Konserde Seyit Rıza Posteri Açan Pınar Aydınlar Hakkında Soruşturma

Halk müziği sanatçısı Pınar Aydınlar hakkında 'suçu ve suçluyu övme' suçundan resen soruşturma başlatıldı. Soruşturmaya gerekçe olarak Pınar Aydınlar'ın konserde Seyit Rıza posteri açması gösterildi.

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Konserde Seyit Rıza Posteri Açan Pınar Aydınlar Hakkında Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen "Tunceli Kültür Buluşmaları" programında konser veren Pınar Aydınlar'ın Seyit Rıza'nın posterini açması ve kullandığı ifadeleri gerekçe göstererek soruşturma kararı aldı.

Başsavcılık, Aydın ile yetkililer hakkında "suçu ve suçluyu övme" suçundan resen soruşturma başlattı.

NE OLMUŞTU?

Tunceli Kültür Buluşmaları etkinliği kapsamında sahneye çıkan Pınar Aydınlar, elinde Seyit Rıza'nın fotoğrafının basılı olduğu bir poster ile sahneye gelmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ben 'Size eğilmedim' diyen Seyit Rıza'nın anısı önünde, yitirdiklerimizin anısı önünde bin kere saygıyla eğiliyorum. Liderimizin mezarını bile bilmiyorken, liderimizin mezarını ziyaret edemiyorken Dersim'in doğasını katledenlere bir kez daha diyoruz ki; 'Biz Seyit Rıza'nın torunlarıyız. Biz buradayız. Biz buradayız."

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Kaynak: AA

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