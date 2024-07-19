KONDA, Vatandaşa Ötanaziyi Sordu: Halk, AKP'nin 'Kanlı Yasası'nı İstemiyor!

Sahipsiz hayvanlara yönelik ötanaziyi de içeren "Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin tartışmalar sürüyor.

Araştırma şirketi KONDA, KONDA Barometresi’nin temmuz sayısında, 15 yaş üstündeki katılımcılara tartışmalı sokak hayvanları teklifini sordu.

KATILIMCILARIN YÜZDE 63'Ü KARŞI

"Sokak hayvanlarına karşı hangi düzenlemenin daha doğru olduğunu düşünüyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan katılımcıların yüzde 63'ü "uyutma" yönteminin doğru olmadığını söyledi.

Katılımcıların yüzde 22'si sokak hayvanlarının kimse için sorun olmadığını düşündüğünü belirtirken yüzde 15'i ise sokak hayvanlarının "gerekli hallerde" uyutulabileceğini savundu.