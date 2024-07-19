KONDA, Vatandaşa Ötanaziyi Sordu: Halk, AKP'nin 'Kanlı Yasası'nı İstemiyor!

Konda Araştırma tarafından yapılan ankete göre, sokak hayvanlarına ötanazi uygulanmasına yönelik yasa teklifi, vatandaşlar tarafından doğru bulunmuyor. Katılımcıların yüzde 63'ü ötanazi işlemine karşı olduğunu ifade ederken, yüzde 22'si sokak hayvanlarının kimse için sorun olmadığını ifade etti. Ankete katılan yüzde 15'lik kesim ise gerekli hallerde ötanazi işleminin uygulanabileceği yönünde görüş bildirdi.

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KONDA, Vatandaşa Ötanaziyi Sordu: Halk, AKP'nin 'Kanlı Yasası'nı İstemiyor!

Sahipsiz hayvanlara yönelik ötanaziyi de içeren "Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin tartışmalar sürüyor.

Araştırma şirketi KONDA, KONDA Barometresi’nin temmuz sayısında, 15 yaş üstündeki katılımcılara tartışmalı sokak hayvanları teklifini sordu.

KATILIMCILARIN YÜZDE 63'Ü KARŞI

"Sokak hayvanlarına karşı hangi düzenlemenin daha doğru olduğunu düşünüyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan katılımcıların yüzde 63'ü "uyutma" yönteminin doğru olmadığını söyledi.

Katılımcıların yüzde 22'si sokak hayvanlarının kimse için sorun olmadığını düşündüğünü belirtirken yüzde 15'i ise sokak hayvanlarının "gerekli hallerde" uyutulabileceğini savundu.

KONDA, Vatandaşa Ötanaziyi Sordu: Halk, AKP'nin 'Kanlı Yasası'nı İstemiyor! - Resim : 1

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