Kömürlükte Çıkan Yangın Herkesi Tedirgin Etti, Hayvanların Hepsi Öldü

Kars’ta Bülbül Mahallesi'nde Abdülselam Tepe'ye ait olan kömürlükte bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek çevreye yayılmadan kısa süre içinde kontrol altına aldı.

Yangında 1 kuzu ve çok sayıda kümes hayvanının öldüğü öğrenildi. Başlangıçta sebebi bilinmeyen yangının yapılan incelemede kömürlükte bulunan sobadan çıktığı tespit edildi.

Kaynak: İHA