Kömürlükte Çıkan Yangın Herkesi Tedirgin Etti, Hayvanların Hepsi Öldü
Kars’ta kömürlükte çıkan yangın büyük paniğe yol açtı. Yangının ihbar edilmesinin ardından olay yerine gelen ekipler kısa sürede müdahale etti. Yangında 1 kuzu ve çok sayıda kümes hayvanı öldü.
Kars’ta Bülbül Mahallesi'nde Abdülselam Tepe'ye ait olan kömürlükte bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek çevreye yayılmadan kısa süre içinde kontrol altına aldı.
Yangında 1 kuzu ve çok sayıda kümes hayvanının öldüğü öğrenildi. Başlangıçta sebebi bilinmeyen yangının yapılan incelemede kömürlükte bulunan sobadan çıktığı tespit edildi.
Kaynak: İHA
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