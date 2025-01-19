Kömürlükte Çıkan Yangın Herkesi Tedirgin Etti, Hayvanların Hepsi Öldü

Kars’ta kömürlükte çıkan yangın büyük paniğe yol açtı. Yangının ihbar edilmesinin ardından olay yerine gelen ekipler kısa sürede müdahale etti. Yangında 1 kuzu ve çok sayıda kümes hayvanı öldü.

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Kömürlükte Çıkan Yangın Herkesi Tedirgin Etti, Hayvanların Hepsi Öldü

Kars’ta Bülbül Mahallesi'nde Abdülselam Tepe'ye ait olan kömürlükte bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek çevreye yayılmadan kısa süre içinde kontrol altına aldı.

Kömürlükte Çıkan Yangın Herkesi Tedirgin Etti, Hayvanların Hepsi Öldü - Resim : 1

Yangında 1 kuzu ve çok sayıda kümes hayvanının öldüğü öğrenildi. Başlangıçta sebebi bilinmeyen yangının yapılan incelemede kömürlükte bulunan sobadan çıktığı tespit edildi.

Kömürlükte Çıkan Yangın Herkesi Tedirgin Etti, Hayvanların Hepsi Öldü - Resim : 2

Kaynak: İHA

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