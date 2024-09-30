Kömürlüğe Kenevir Serası Kurdu!

Karaman'da bir kişi, kenevir yetiştirmek için evinin kömürlüğündeki gizli bölmeye iklimlendirme ve sulama sistemi kurdu. Şahıs, polisin operasyonuyla yakalandı.

Kömürlüğe Kenevir Serası Kurdu!

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir evin kömürlüğünde kenevir yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde harekete geçen ekipler eve baskın düzenledi. Polis, evde yaptığı aramada evin kömürlüğünde kurulan gizli serada kenevir yetiştirildiğini belirledi.

Yapılan aramalarda; 6 kök kenevir, 1 adet tabanca, 4,17 gram kurutulmuş kenevir ile kenevir yetiştirmek için iklimlendirmede kullanılan araç-gereçler ele geçirildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan Y.A., hakkında yasal işlem başlatılmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: İHA

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