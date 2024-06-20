Komşularının önerisiyle DNA testi yaptırdı; 2 çocuğunun kendisinden olmadığını öğrendi

Antalya'da bir kişinin 17 yıllık evliliğini anlaşmalı boşanmayla noktaladıktan sonra yaptırdığı DNA testinde üç çocuğundan ikisinin biyolojik babası olmadığı ortaya çıktı. Mahkeme Hüseyin A.’nın kızları H.A. ile E.A.’nın soy bağının reddine karar verdi.

Son Güncelleme:
Komşularının önerisiyle DNA testi yaptırdı; 2 çocuğunun kendisinden olmadığını öğrendi

Antalya’da bir otelin mutfağında çalışan Hüseyin A. 17 yıldır evli olduğu eşi üç çocuk annesi Ş.T. (33) ile geçen yıl ekim ayında anlaşmalı olarak boşandı. Boşanmanın ardından komşularının çocuklar için DNA testi yaptırmasını önermesi üzerine avukatı aracılığıyla Antalya 13’üncü Aile Mahkemesi’ne babalık davası açtı. Mahkeme E.A. (15), H.A. (12) ve E.A.’nın (9) DNA testlerinin yapılması için Antalya Adli Tıp Grup Başkanlığı’ndan inceleme istedi.

10Haber’de yer alan habere göre, çocuklardan alınan örnekleri inceleyen biyoloji ihtisas dairesi DNA profil karşılaştırması sonucunu şubat ayında mahkemeye gönderdi. Sonuçlara göre Hüseyin A.’nın oğlu E.A.’nın yüzde 99,99 ihtimalle biyolojik babası olduğu tespit edildi. Hüseyin A.’nın kızları H.A. ile E.A. için ise biyolojik babalık sonucu farklı çıktı.

MAHKEME SOY BAĞININ REDDİNE KARAR VERDİ

DNA test sonuçlarına göre çocuklarından ikisinin biyolojik babası olmadığının ortaya çıkmasıyla Hüseyin A.’nın açtığı soy bağı reddi davası da sonuçlandı. Mahkeme Hüseyin A.’nın kızları H.A. ile E.A.’nın soy bağının reddine karar verdi.

DNA testiyle çocuklarından ikisinin kendisinden olmadığını belirten Hüseyin A. “Geleceklerinden endişe duyduğum için çocukların devlet korumasına alınması için CİMER’e ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na başvuru yaptım. Ancak sonuç alamadım. Bu çocuklara 13 yıl babalık yaptım. Karşı taraf ilgilenmiyor. Devletimizin bu konuyla ilgilenmesini istiyorum” diye konuştu.

Etiketler
Antalya
Son Güncelleme:
İnci Taneleri dizisiyle ilgili yeni karar! Kısa bir süre önce sezon finali yapmıştı İnci Taneleri dizisiyle ilgili yeni karar! Kısa bir süre önce sezon finali yapmıştı
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Berlin Açık'a 2. turda veda etti Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Berlin Açık'a 2. turda veda etti
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
Hamura kaşığın ucuyla ekleyin. Bakın kek nasıl kabaracak? Aşçıların sırrı... Hamura kaşığın ucuyla ekleyin. Bakın kek nasıl kabaracak? Aşçıların sırrı...
Hamas: Gazze'de 40'tan fazla çocuk açlıktan öldü Hamas: Gazze'de 40'tan fazla çocuk açlıktan öldü
Diyarbakır’da yabancı uyruklu iki grup arasında silahlı kavga: 4 yaralı Diyarbakır’da yabancı uyruklu iki grup arasında silahlı kavga: 4 yaralı
ÇOK OKUNANLAR
Özgür Özel'in 'Bidon kafa' çıkışı Yılmaz Özdil'i kızdırdı: Sana bu iftiranı yedireceğim Özgür Özel'in 'Bidon kafa' çıkışı Yılmaz Özdil'i kızdırdı
Meteoroloji'den 7 il için uyarı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor Gök gürültülü sağanak yağış geliyor
Kredi kartı limitleri değişiyor! İşte yeni düzenlemenin detayları Kredi kartı limitleri değişiyor!
Komşularının önerisiyle DNA testi yaptırdı; 2 çocuğunun kendisinden olmadığını öğrendi 2 çocuğunun kendisinden olmadığını öğrendi!
Tartışma sonrası kendini asarak yaşamına son verdi... Eşi, "Sana yazıklar olsun" diye sitem etti! Tartışma sonrası kendini astı; eşi, "yazıklar olsun" diye sitem etti!