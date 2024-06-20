Komşularının önerisiyle DNA testi yaptırdı; 2 çocuğunun kendisinden olmadığını öğrendi

Antalya’da bir otelin mutfağında çalışan Hüseyin A. 17 yıldır evli olduğu eşi üç çocuk annesi Ş.T. (33) ile geçen yıl ekim ayında anlaşmalı olarak boşandı. Boşanmanın ardından komşularının çocuklar için DNA testi yaptırmasını önermesi üzerine avukatı aracılığıyla Antalya 13’üncü Aile Mahkemesi’ne babalık davası açtı. Mahkeme E.A. (15), H.A. (12) ve E.A.’nın (9) DNA testlerinin yapılması için Antalya Adli Tıp Grup Başkanlığı’ndan inceleme istedi.

10Haber’de yer alan habere göre, çocuklardan alınan örnekleri inceleyen biyoloji ihtisas dairesi DNA profil karşılaştırması sonucunu şubat ayında mahkemeye gönderdi. Sonuçlara göre Hüseyin A.’nın oğlu E.A.’nın yüzde 99,99 ihtimalle biyolojik babası olduğu tespit edildi. Hüseyin A.’nın kızları H.A. ile E.A. için ise biyolojik babalık sonucu farklı çıktı.

MAHKEME SOY BAĞININ REDDİNE KARAR VERDİ

DNA test sonuçlarına göre çocuklarından ikisinin biyolojik babası olmadığının ortaya çıkmasıyla Hüseyin A.’nın açtığı soy bağı reddi davası da sonuçlandı. Mahkeme Hüseyin A.’nın kızları H.A. ile E.A.’nın soy bağının reddine karar verdi.

DNA testiyle çocuklarından ikisinin kendisinden olmadığını belirten Hüseyin A. “Geleceklerinden endişe duyduğum için çocukların devlet korumasına alınması için CİMER’e ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na başvuru yaptım. Ancak sonuç alamadım. Bu çocuklara 13 yıl babalık yaptım. Karşı taraf ilgilenmiyor. Devletimizin bu konuyla ilgilenmesini istiyorum” diye konuştu.