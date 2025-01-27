Komşuların Gürültü Kavgası Hastanede Bitti: Sopa ve Odunlarla Birbirlerine Saldırdılar

Kocaeli'de komşular arasında gürültü nedeniyle kavga çıktı. Odun ve sopaların kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Komşuların Gürültü Kavgası Hastanede Bitti: Sopa ve Odunlarla Birbirlerine Saldırdılar

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Köşklü Çeşme Mahallesi 502/2 Sokak'ta komşular arasında sokakta motorlu testereyle odun kesilmesi sebebiyle tartışma çıktı. Gürültü yüzünden çıkan tartışma kısa sürede büyüdü.

ODUN VE SOPALARLA SALDIRDILAR

Odun ve sopaların kullanıldığı kavgada aralarında kadınların ve bir kız çocuğunun da bulunduğu 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan A.D., M.Y., N.Y., D.Y., Y.K. ve L.K., ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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