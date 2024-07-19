Adıyaman’da Koca Dehşeti: Önce Boğdu Sonra Torbaya Koyup Bahçeye Attı

Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi 934 Sokak içerisinde ikamet eden 41 yaşındaki Esma Biçer, henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı eşi Kemal Biçer tarafından boğularak öldürüldü. Kemal Biçer, isimli şahıs öldürdüğü eşi Esma Biçer'in cesedini torbaya koyarak bahçeye attı. Torba içerisinde bulunan cesedin bir süre sonra koku yapmasından sonra rahatsız olan mahalle sakinleri durumu fark ederek polise bilgi verdi.

Esma Biçer

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından Esma Biçer'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

3 çocuk annesi eşini öldüren Kemal Biçer, ise polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA