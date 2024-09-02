Komşular Arasında Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde aynı apartmanda komşu olan 2 kadın arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Bir kadın yaralanırken diğeri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Komşular Arasında Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Bandırma’ya bağlı Levent Mahallesi, Levent Caddesi üzerinde meydana gelen olayda komşu olan 2 kadın arasında sözlü tartışma sonucu kavga çıktı. Çıkan kavga sonucu S.T. (30) adlı kadın, komşusu G.Y.S. (28) adlı kadını bıçakladı.

Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan G.Y.S. olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

G.Y.S. iki gün boyunca yoğum bakımda müşahede altında tutuldu. Sağlık durumu iyiye giden G.Y.S. ikinci günün ardından yoğun bakımdan alındı. G.Y.S’nin sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi.

Olayın ardından göz altına alınan S.T. ise kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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