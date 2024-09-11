Komşu Kavgası Kanlı Bitti! Vücudunun Çeşitli Yerlerinden Bıçaklandı

Kayseri'de komşular arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı.

Komşu Kavgası Kanlı Bitti! Vücudunun Çeşitli Yerlerinden Bıçaklandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Susurluk Sokak'taki 3 katlı binanın önünde saat 15.00 sıralarında; Fuat T. ile bina komşusu Furkan D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada Fuat T., vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fuat T., ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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