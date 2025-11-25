Komisyonun İmralı Ziyareti Nasıl Geçti? DEM Parti Cephesinden İlk Açıklama

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin haftalık grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

TBMM’nin Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun yaptığı İmralı ziyareti hakkında konuşan Hatimoğulları, "Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu İmralı'da Öcalan’la çok önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Partimiz adına bu heyette Gülistan Kılıç Koçyiğit vekilimiz yer aldı. Bu heyette yer alan, giden komisyona bir defa daha teşekkür ediyoruz" dedi.

'BÜTÜN PARTİLERİN KOMİSYON'DA OLMASINI İSTERDİK'

CHP’nin İmralı’ya heyet göndermemesine değinen Hatimoğulları, "Biz komisyonda temsili bulunan bütün partilerin İmralı’ya giden komisyonda yer almasını isterdik. Ama olmadı. Bu konuda eleştirel değerlendirmelerimizi de yaptık. Komisyonun Öcalan’la görüşmesinin, 86 milyona zarar değil, yarar sağladığını görülecektir" ifadelerini kullandı.

HATİMOĞULLARI YARINI İŞARET ETTİ

Toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hatimoğulları, İmralı'daki görülmeye dair bir soru üzerine şunları söyledi: "Gerçekten tarihi bir görüşmeydi, görüşmenin olumlu geçtiğini söyleyebiliriz. Detaylı açıklamayı komisyon başkanı Sayın Numan Kurtulmuş yapacak. Tutanakların herkese açık olmasını istiyoruz ama bunun kararı yarın komisyonda alınacak. Bizim önerimiz kamuoyunun göreceği şekilde paylaşılması."

Kaynak: Haber Merkezi