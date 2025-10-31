Komisyonda Son Düzlük! 16. Toplantı “Devlet Sırrı” Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda yürüttüğü çalışmalarda son aşamaya girdi. 5 Ağustos’ta başlayan ve bugüne kadar 16 toplantı gerçekleştiren komisyonda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un sunum yaptığı son toplantı “devlet sırrı” niteliğinde değerlendirildi. Alınan karara göre, toplantı tutanakları en az 10 yıl boyunca gizli kalacak.

GÖRÜŞMELER BASINA KAPALI YAPILDI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un talebi üzerine “konunun hassasiyeti” gerekçesiyle gerçekleştirilen 16. toplantı, basına kapalı yapıldı. Komisyonda yapılan oylamada üyelerin çoğunluğu gizlilik kararını onayladı. Bakan Fidan ve Bakan Tunç, komisyon üyelerine ayrı ayrı sunum yaparak milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

TUTANAKLAR 10 YIL BOYUNCA AÇIKLANMAYACAK

TBMM İçtüzüğü gereği, toplantıda konuşulan tüm detaylar “devlet sırrı” olarak sınıflandırıldı. Bu kapsamda, tutanakların kamuoyuyla paylaşılmayacağı ve en az 10 yıl boyunca gizli kalacağı bildirildi. Önümüzdeki hafta İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın da komisyona sunum yapmasıyla dinleme sürecinin tamamlanması bekleniyor.

NİHAİ RAPOR AŞAMASINA GEÇİLİYOR

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çalışmaların artık nihai rapor aşamasına geldiğini açıkladı. Kurtulmuş, “Komisyonumuz demokratik standartları yüksek, Türkiye demokrasisi açısından örnek teşkil edecek bir çalışma dönemini geride bıraktı. Ortaya çıkan çerçeve, kapsamlı ve başarıyla yürütülmüş bir süreci temsil ediyor” ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, komisyonun görevine ilişkin tartışmalara da değinerek, “Komisyonun amacı yasa metinleri hazırlamak değil, genel çerçeveyi belirleyerek Meclis’e sunmaktır. Örgütün sahadaki varlığının güvenlik birimlerince tespit edilip tasfiye edildiği aşamada, TBMM gerekli yasal düzenlemeleri yapacaktır” dedi.

“ÇEKİLME” AÇIKLAMASI KRİTİK EŞİK OLDU

Kurtulmuş, İmralı’dan yapılan son açıklamalara da dikkat çekerek, örgütün Türkiye’den çekilme sürecine ilişkin 26 Ekim tarihli açıklamayı “önemli bir eşik” olarak nitelendirdi. “Türkiye modeli” olarak tanımladığı bu sürecin, barış ve çözüm arayışında diğer ülkelere örnek olabileceğini ifade etti. Ayrıca, komisyonun hiçbir aşamasında Anayasa değişikliği konusunun gündeme gelmediğini özellikle vurguladı.

CHP: “KAPALI KAPILAR ARDINDA PAZARLIK OLMAZ”

CHP Grup Başkanvekili ve Komisyon Üyesi Murat Emir, toplantının kapalı yapılmasına destek verdiklerini ancak bu kararın sürecin gizlenmesi anlamına gelmediğini söyledi. Emir, “Her ne kadar toplantılar basına kapalı olsa da tutanak altına alınmakta ve ilerleyen dönemde açıklanmaktadır. CHP olarak, ülkenin bölünmez bütünlüğü veya Anayasa değişikliği gibi konuların hiçbir şekilde tartışılmasına izin vermeyiz” dedi.

HEYET DUBLİN’E GİDİYOR

Komisyondan sekiz kişilik bir alt heyet, İrlanda Kurtuluş Ordusu (IRA) ile İngiltere hükümeti arasındaki barış sürecini yerinde incelemek üzere Dublin’e gidecek. Heyette AK Parti’den Abdurrahman Babacan, CHP’den Oğuz Kaan Salıcı ve Sezgin Tanrıkulu, DEM Parti’den Gülistan Koçyiğit ile Celal Fırat, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emin Ekmen ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Bilici yer alıyor.

MHP heyete temsilci göndermeme kararı aldı. Heyetin hafta sonu boyunca çeşitli seminer ve toplantılara katılarak barış süreçlerine ilişkin gözlemler yapacağı bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi