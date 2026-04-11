Komedyen Tuba Ulu’nun Hesaplarına Erişim Engeli

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, komedyen Tuba Ulu hakkında alınan adli tedbirler dijital mecralara sıçradı.

Ulu’nun X (Twitter) hesabı ve YouTube kanalı "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle Türkiye sınırları içerisinde erişime engellendi.

'KANUNİ' ESPRİSİ

Tuba Ulu, sahne performansında Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman hakkında kullandığı mizahi ifadeler sonrası hedef gösterilmiş ve ardından gözaltına alınmıştı. Savcılık, videonun aleni şekilde "müstehcen ifadeler" içerdiğini ve "tarihi, milli ve manevi değerlere hakaret" suçunun işlendiğini iddia ederek soruşturma başlatmıştı.

'MİZAH SUSTURULAMAZ' TEPKİSİ

Gözaltı kararına ve dijital engellere sanat camiasından tepki gecikmedi. Komedyen Kadınlar İnisiyatifi, "Mizah doğası gereği eleştireldir ve özgürdür. Sahnedeki ifadeler nedeniyle yargısal süreç başlatılması ifade özgürlüğüne darbedir" açıklamasında bulunarak Ulu’nun serbest bırakılmasını talep etti.

Kaynak: Haber Merkezi