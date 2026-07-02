Milyonların İzlediği Komedyen Deniz Göktaş Havalimanında Gözaltına Alındı

'Ölü Deniz' adlı tek kişilik gösterisinde kullandığı bazı mizahi ifadeler nedeniyle hedef gösterilen ve hakkında 'dini değerleri alenen aşağılama' suçlamasıyla soruşturma başlatılan Deniz Göktaş, Türkiye’ye döndüğü an pasaport kontrolünde gözaltına alındı.

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Milyonların İzlediği Komedyen Deniz Göktaş Havalimanında Gözaltına Alındı
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Ülke gündemine oturan olay, komedyen Deniz Göktaş’ın Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sergilediği 'Ölü Deniz' adlı stand-up gösterisinin kaydını dijital platformlarda paylaşmasıyla başladı. YouTube üzerinde sadece bir haftada 8,5 milyondan fazla izlenme alarak rekor kıran gösterinin ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı.

HAVAALANINDA GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmanın ardından tatil amacıyla gittiği yurt dışından İstanbul’a dönen Göktaş, uçaktan indikten hemen sonra pasaport kontrol noktasında polis ekipleri tarafından gözaltına alındı

Milyonların İzlediği Komedyen Deniz Göktaş Havalimanında Gözaltına Alındı - Resim : 1

'YURT DIŞINA KAÇTI' İDDİALARINA YANIT VERMİŞTİ

Soruşturma haberlerinin ardından sosyal medyada hakkında "yurt dışına kaçtı" iddiaları ortaya atılan Deniz Göktaş, iddiaları yalanlamıştı.

Göktaş, turne bitiminde dinlenmek üzere yurt dışına çıktığını belirterek, "Arkadaşlarımın yanına 3 tişört 3 boxerla tatile geldim. Seyahat etmem ayıp mı bilmiyorum ama istihbarat haberi gibi paylaşanlar 22 Haziran'da yüklü bir bedelli askerlik ücreti ödediğimi de görürler, uzun yıllar ülkede olacağım. Türkiye'de olmamı gerektiren bir durum olursa ilk uçakla döneceğim, tişört sayısı zorluyor" mesajını paylaşmıştı.

SOSYAL MEDYA KESİTLERİNE 'MİLLİ GÜVENLİK' ENGELİ

Öte yandan, İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD) bünyesindeki EngelliWeb platformu tarafından yapılan açıklamaya göre, "Ölü Deniz" gösterisinden alınan ve X (Twitter) platformunda paylaşılan bazı video kesitlerine Türkiye’den erişim engeli getirildi. Engelleme kararının 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesi uyarınca “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle alındığı belirtildi.

Komedyen Deniz Göktaş Hakkında Soruşturma BaşlatıldıKomedyen Deniz Göktaş Hakkında Soruşturma BaşlatıldıGüncel

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Kaynak: DHA

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