Köklü Lise ‘Badeci Şeyhin’ Müridine Emanet

RIFAT KIRCI

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin’in işbirliği yaptığını itiraf ettiği tarikatlar artık okul yönetimlerinde de yer alıyor. İzmir’in köklü liselerinden İTO Vakfı Süleyman Taştekin Meslek Lisesi müdürü Ömer Savaş, müritlere yönelik cinsel istismar suçlamasıyla tanınan Hasan Burkay’ın tarikatında aktif faaliyet yürüttüğü ortaya çıktı. Okul müdürü Savaş, Hüdaverdi Örnek Al Öğrenci Derneği adı altında faaliyet gösteren sözde dernekte namazlar kıldırarak sohbetlere katılıyor.

DESTEKÇİLERİNDEN PARA TOPLUYORLAR

Dernek, Hasan Burkay olarak bilenen Nakşi şeyhinin fotoğraflarını duvarlara asarken cinsel istismar suçundan yargılanmış Burkay için Hazretleri ifadesini kullanıyor. Örnek Al Öğrenci Yetiştirme Derneği aynı zamanda ekonomik imkansızlıkları gerekçe göstererek destekçilerinden bağış adı altında para da topluyor. IBAN hesapları paylaşarak toplanan paranın nereye harcandığı bilinmiyor. Dernek desteklerinden ekonomik imkansızlıklar nedeniyle para talep ederken Kızılay, Diyanet Vakfı gibi kurumlara da yüz binlerce liralık bağışlarda bulunuyor.

Dernekte, okul müdürü Ömer Savaş’ın kardeşi Kemal Savaş çeşitli konuşmalar yaparak bunları sosyal medya hesaplarından da paylaşıyor. Ömer Savaş’ın kardeşi Kemal Savaş’ın yaptığı konuşmalar arasında “Kadınlara yasaklanan 30 şey” gibi başlıklar da bulunuyor.

OKULUNDA 1800’E YAKIN ÖĞRENCİ BULUNUYOR

Hüdaverdi Örnek Al Öğrenci Derneği adı altında faaliyet gösterilen tarikatın kullandığı bina ile Ömer Savaş’ın müdürlük yaptığı lise İzmir’in Karabağlar ilçesinde birbirlerine yakın mesafede bulunuyor. Tarikatçı müdürün okulunda 1800’e yakın öğrenci eğitim alıyor.

Söz konusu tarikatın şeyhi Hasan Burkay cinsel istismar suçundan cezaevine girmişti. İstismara uğrayanlar arasında yer alan Uğur Korunmaz duruşmada şu ifadelere yer vermişti: “Hasan Burkay Efendi de beni badeledi. Badelenmek benim tarikatıma göre Pir’in cinsel organını yalamak, öpmek ve gelen sıvıyı içmektir. Pir’in cinsel organından gelen sıvı sperm değil farklı bir sıvıdır.” Hasan Burkay 2005 yılında öldü. Türbesi ise Ankara’da ziyaretçi çekiyor.

Kaynak: Gerçek Gündem