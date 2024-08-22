Köfteci Yusuf'tan Aldığı Yemeğin İçinden Çıktı

Çoğu zaman alışveriş merkezlerinde bulunan ve son yıllarda yaşadığı yükseliş ile Türkiye'nin en büyük gıda zincirleri arasına ismini yazdıran Köfteci Yusuf, yeni bir tartışma ile karşı karşıya.



İlk olarak kendi tarifleri ile hazırlanan köfte ve etlerin satışı ile adını duyuran şirket, yaşadığı büyümenin ardından büyük bir dönüşüme girdi. Son günlerde online sipariş atılımlarında bulunan Köfteci Yusuf, her gün tonlarca ağırlıkta et ve yemek satışı gerçekleştiriyor.



PAKETİN İÇİNDEN ÇIKANLARI GÖRENLER İSYAN ETTİ



Dondurulmuş ve paketlenmiş ürünleri hem mağazalarından hem de internet üzerinden satan Köfteci Yusuf hakkında gündemi sarsan bir şikayet olayı yaşandı.