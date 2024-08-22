Köfteci Yusuf'tan Aldığı Yemeğin İçinden Çıktı

Birçok şehirde şubesi bulunan ve son yıllarda hızla büyüyen restoran zinciri Köfteci Yusuf hakkında çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Restoran hizmetinin yanı sıra, online sipariş ile çok sayıda ürün satışı da gerçekleştiren firmanın satmış olduğu bir paketten böceğe benzer nesnelerin çıkması, sosyal medyada gündem oldu. İddialara ilişkin inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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Köfteci Yusuf'tan Aldığı Yemeğin İçinden Çıktı - Resim: 1

Çoğu zaman alışveriş merkezlerinde bulunan ve son yıllarda yaşadığı yükseliş ile Türkiye'nin en büyük gıda zincirleri arasına ismini yazdıran Köfteci Yusuf, yeni bir tartışma ile karşı karşıya.

İlk olarak kendi tarifleri ile hazırlanan köfte ve etlerin satışı ile adını duyuran şirket, yaşadığı büyümenin ardından büyük bir dönüşüme girdi. Son günlerde online sipariş atılımlarında bulunan Köfteci Yusuf, her gün tonlarca ağırlıkta et ve yemek satışı gerçekleştiriyor.

PAKETİN İÇİNDEN ÇIKANLARI GÖRENLER İSYAN ETTİ

Dondurulmuş ve paketlenmiş ürünleri hem mağazalarından hem de internet üzerinden satan Köfteci Yusuf hakkında gündemi sarsan bir şikayet olayı yaşandı.

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