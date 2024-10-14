Köfteci Yusuf'taki Domuz Eti Skandalından Sonra Cem Küçük'ten Büyük İtiraf

Köfteci Yusuf'un ürünlerinde ortaya çıkan domuz eti skandalı sonrası gazeteci Cem Küçük'ten bomba bir itiraf geldi. Küçük, "Önümüzdeki günlerde tanınmış başka firmalar da çıkabilir" dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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Köfteci Yusuf'taki Domuz Eti Skandalından Sonra Cem Küçük'ten Büyük İtiraf - Resim: 1

Köfteci Yusuf'un domuz eti kullanıp kullanmadığı tartışmaları sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, alınan numunelerin döner ve köfte ürünlerinde domuz eti karıştırıldığını ortaya koyduğunu belirtiyor. Ancak, Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş, domuz eti kullanmadığını ve bir kumpasa maruz kaldığını savunuyor. Kamuoyunda, Köfteci Yusuf'a karşı hem tepkiler hem de destek mesajları var. Peki, ürünlerinde domuz eti kullanan başka firmalar var mı?

Yazar Cem Küçük, bu konuyla ilgili çarpıcı bir iddiada bulunarak, tanınmış başka markaların da benzer sorunlarla karşılaşabileceğini ve hatta bazı beş yıldızlı otellerde de benzer durumların ortaya çıkabileceğini öne sürdü.

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, "Yıllardır bu millete neler yedirdiniz" diyerek dikkat çektiği konu hakkında, "Köfteci Yusuf kimseyi suçlamadan öz eleştiri yaparak yeni bir sayfa açabilir. Gerçekten bu kadar çalışanı olan birinin batmaması gerekiyor. Orada ekmek yiyen binlerce insan var" ifadelerini kullandı.

Küçük şu ifadeleri kullandı:

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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