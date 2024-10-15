Köfteci Yusuf'a Giden Kadın Gözlerine İnanamadı: Ürünlerinde 'Domuz Eti' Bulunmuştu
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı taklit ve tağşiş listesi kapsamında Köfteci Yusuf’un Bursa şubesinde binde bir oranında 'domuz eti' karışımı tespit edilmesi gündeme bomba gibi düşmüştü. Olayın ardından Köfteci Yusuf'a giden kadın gözlerine inanamadı.
Kaynak: Haber Merkezi
Tarım ve Orman Bakanlığı, ülke genelinde denetimlerine devam ederken, bakanlığın yayımladığı taklit ve tağşiş listesi kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Özellikle Köfteci Yusuf’un Bursa şubesinde binde bir oranında 'domuz eti' karışımı tespit edilmesi, geniş bir tepkiyle karşılandı.
Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Akkaş, yaşanan olaya ilişkin açıklamada bulundu. Akkaş, 'domuz eti' kullanmadıklarını vurgulayarak, “Ürünlerimiz tek bir merkezden gönderiliyor. Tespit yapılan şubelerde üretilmedi. Eğer bir olumsuzluk olsaydı, tüm ürünlerimizde bu durum yaşanırdı ve 280 şubemizde benzer sorunlarla karşılaşırdık” ifadelerini kullandı.
Ürünlerinde 'domuz eti' tespit edilen Köfteci Yusuf, son günlerin en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Bu gelişmenin ardından bazı sosyal medya kullanıcıları, Köfteci Yusuf’a destek gösterirken, pek çok ünlü ve siyasi isim de restoranı ziyaret ederek yemek yedi.
REYONLARDA ÜRÜN KALMADI
Olayın ardından sosyal medyada paylaşılan bir görüntü ise dikkat çekti. Bir vatandaş, reyonlarda ürün kalmadığını göstererek gözlerine inanamadığını ifade etti. “O kadar satış yapmışlar ki dana eti ve kuzu kemiği kalmamış. Halk sahip çıkıyor” dedi.