Köfteci Yusuf'a Giden Kadın Gözlerine İnanamadı: Ürünlerinde 'Domuz Eti' Bulunmuştu

Ürünlerinde 'domuz eti' tespit edilen Köfteci Yusuf, son günlerin en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Bu gelişmenin ardından bazı sosyal medya kullanıcıları, Köfteci Yusuf’a destek gösterirken, pek çok ünlü ve siyasi isim de restoranı ziyaret ederek yemek yedi.