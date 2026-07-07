Kocaeli'deki Fabrika Yangınında Acı Haber

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Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bölgede yoğun duman oluşurken, ekiplerin müdahalesiyle yangın 14.00 sularında kontrol altına alındı.

BİR KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Yangın sırasında dumandan etkilenen 2 işçi, sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri hastanede tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri tarafından yangının ardından fabrika içerisinde yapılan incelemede Samet Sarıkaya’nın cansız bedenine ulaşıldı.

Ekiplerin yanan fabrikada incelemesi devam ederken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA-DHA