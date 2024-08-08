Kocaeli'de Şüpheli Valiz Paniği! Fünye ile Patlatıldı
Kocaeli'de sokakta bırakılan şüpheli valiz panik yarattı. Bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılan valiz boş çıktı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Mehmet Ali Paşa Mahallesi Gönüllü Sokak'ta duvar dibinde bırakılan ve uzun süre alınmayan valiz ekipleri harekete geçirdi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Valizi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, sokağı yaya ve araç trafiğine kapatarak güvenlik çemberi oluşturdu. Bomba imha uzmanları da bölgeye gelerek gerekli kontrolleri yaptıktan sonra fünye yardımıyla şüpheli valizi kontrollü şekilde patlattı.
Valiz boş çıkarken polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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