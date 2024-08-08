Kocaeli'de Şüpheli Valiz Paniği! Fünye ile Patlatıldı

Kocaeli'de sokakta bırakılan şüpheli valiz panik yarattı. Bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılan valiz boş çıktı.

Son Güncelleme:
Kocaeli'de Şüpheli Valiz Paniği! Fünye ile Patlatıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Mehmet Ali Paşa Mahallesi Gönüllü Sokak'ta duvar dibinde bırakılan ve uzun süre alınmayan valiz ekipleri harekete geçirdi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Valizi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, sokağı yaya ve araç trafiğine kapatarak güvenlik çemberi oluşturdu. Bomba imha uzmanları da bölgeye gelerek gerekli kontrolleri yaptıktan sonra fünye yardımıyla şüpheli valizi kontrollü şekilde patlattı.

Valiz boş çıkarken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Kocaeli
Son Güncelleme:
Samsun’da Hasadı Başladı, Oldukça Bereketli Geldi: Fiyatı 40-50 TL Arasında Değişiyor Samsun’da Hasadı Başladı, Oldukça Bereketli Geldi
Tam 55 Ülkeye Satılıyor. Milyonlarca Dolar Kazandırdı. Almanlar, Ruslar, Hollandalılar Almak İçin Sipariş Veriyor İhracatıyla Dünya Zirvesinde, 55 Ülkeye Satılıyor
Fırının Bacasından Çıkan Yangın Tarihi Konağa Sıçradı! Fırının Bacasından Çıkan Yangın Tarihi Konağa Sıçradı!
'Dünya Varmış' Filmi 22 Kasım'da Vizyona Girecek 'Dünya Varmış' Filmi 22 Kasım'da Vizyona Girecek
Oksijensiz Kalan Balıklar Öldü Oksijensiz Kalan Balıklar Öldü
Kahreden Ölüm! 1,5 Yaşındaki Bebek Balkondan Düştü Kahreden Ölüm! 1,5 Yaşındaki Bebek Balkondan Düştü
ÇOK OKUNANLAR
Tarım Bakanlığı Çok Sevilen Peynirin Satışını Yasakladı Tarım Bakanlığı Çok Sevilen Peynirin Satışını Yasakladı
Konum Ankara: Tost, Çay, Su ve Kola İçin Ödenen Hesap Şoke Etti Tost, Çay, Su ve Kola İçin Ödenen Hesap Şoke Etti
Şenol Güneş’in Yeni Takımı Belli Oldu: Beşiktaş’tan Sonra… Şenol Güneş’in Yeni Takımı Belli Oldu
Ağaçların Dalları Bile Taşıyamadı: Rekor Kıran Hasadı Çiftçiler Yerlerden Topladı Ağaçların Dalları Bile Taşıyamadı: Rekor Kıran Hasadı Çiftçiler Yerlerden Topladı
Kulisler Hareketlendi: AKP, 23. Kuruluş Yıl Dönümünde Yeni Transferlere Hazırlanıyor AKP Yeni Transferlere Hazırlanıyor