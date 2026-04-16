Kocaeli'de Skandal Olay! Okulun 70 Yaşındaki Kapı Görevlisi Tacizden Tutuklandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki bir okulun 70 yaşındaki kapı görevlisi, 2 kız öğrenciyi taciz ettiği suçlamasıyla tutuklandı.

Kocaeli'de Skandal Olay! Okulun 70 Yaşındaki Kapı Görevlisi Tacizden Tutuklandı
Çayırova ilçesindeki bir okulun giriş kapısının görevlisi, iddiaya göre, 3’üncü sınıfta eğitim gören 2 kız öğrenciyi taciz etti. Kız öğrencilerin durumu anlattığı aileleri polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Başlatılan soruşturma kapsamında okulun güvenlik kameraları incelendi. Yapılan çalışmanın ardından şüpheli, polis ekipleri tarafından geçen salı günü yakalanarak gözaltına alındı.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi’ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA

MHP Kütahya İl Teşkilatı Görevden Alındı MHP Kütahya İl Teşkilatı Görevden Alındı
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
İsa Aras Mersinli'nin Babası Uğur Mersinli'den Dehşete Düşüren İfade: 'Bir Hafta Önce Hedef Gösterdim" Saldırganın Babasından Dehşete Düşüren İfade
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Okullarda Kırmızı Alarm: Her Kapıda En Az 2 Polis Okullarda Kırmızı Alarm: Her Kapıda En Az 2 Polis
Ünlü Oyuncu Aleyna Bozok'un Mesajları İfşa Oldu: Fuhuş Pazarlığı İddiasında Şok Detaylar Ünlü Oyuncunun Mesajları İfşa Oldu: Fuhuş Pazarlığı İddiasında Şok Detaylar
Kahramanmaraş'taki Okul Saldırısında Yeni Detaylar: Katliamın Belgesi Bilgisayarından Çıktı Kahramanmaraş'taki Okul Saldırısında Yeni Detaylar
Günün En Ağır Bekleyişi... Morg Kapısındaki Fotoğraf Yürek Burktu Morg Kapısındaki Fotoğraf Yürek Burktu
Okul Saldırganının Profil Fotoğrafı Sinyali Vermiş! 'İncel Akımı' Mercek Altında Okul Saldırganının Profil Fotoğrafı Sinyali Vermiş! 'İncel Akımı' Mercek Altında