Kocaeli’de Panik! Kolonlar Çatladı, Bina Mühürlendi

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde üç katlı bir binanın kolonlarında çatlak tespit edildi. Olay, Darıca’nın Emek Mahallesi’nde meydana geldi. Dört daireden oluşan üç katlı binada oturanlar, kolonlarda gözle görülür çatlaklar fark edince durumu hemen belediye ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, binada inceleme başlattı.

CİDDİ HASAR TESPİT EDİLDİ

Yapılan teknik incelemede binanın taşıyıcı sisteminde ciddi hasar olduğu belirlendi. Bunun üzerine bina tahliye edildi, mühürlenerek giriş çıkışlara kapatıldı. Bina sakinlerinden 15 kişi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Balyanoz Koyu Sosyal Tesisleri’ne yerleştirildi.

NE OLMUŞTU?

Önceki günlerde Gebze ilçesinde yaşanan bina çökmesinde aynı aileden 4 kişinin yaşamını yitirmesi, kentteki benzer yapılarla ilgili endişeyi artırmıştı. Bu olayın ardından Gebze’de 21 bina, 28 iş yeri ve 79 bağımsız yapı tedbir amaçlı boşaltılmıştı.

